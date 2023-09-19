Anti Terör Birimleri veya Terörle Mücadele Birimleri, ne demek olduğu merak ediliyor. Anti terör birimi ne anlama gelir ve anti terör ne demek olduğu araştırılıyor. Anti terör yasası nedir ve anti terör nedir sorularına yanıt aranıyor. Peki, Anti terör birimi ne anlama gelir? Anti terör ne demek? Anti terör yasası nedir?

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ANTİ TERÖR BİRİMİ NE ANLAMA GELİR?

Anti Terör Birimleri veya Terörle Mücadele Birimleri, YPG ve YPJ'nin sıkı eğitimden geçirilmiş ve tecrübeli mensuplarından oluşan Suriye Demokratik Güçleri'nin özel kuvvetleridir. Rojava Anayasası'na göre kurumsal olarak Asayiş birimlerine bağlıdır. Birimin komutanlığını ölümüne kadar Ali Boutan yaptı. Birim Amerika Birleşik Devletleri Özel Harekât Komutanlığı'na bağlı özel operasyon güçleri ve CIA tarafından da eğitime tabi tutuldu.

ANTİ TERÖR NE DEMEK?

2014 sonlarında YPG'nin özel birlikleri olarak kurulma aşamaları başlayan birim, Rojava'daki Irak ve Şam İslam Devleti'nin inaktif konuma çekilmiş birimlerini aramak, yok etmek ve düşman hatlarının gerisinde özel operasyonlar yürütmek için örgütlendi.[4] Başlangıçta, YPG ve YPJ içindeki "en cesur ve en sadık savaşçılar" bu birim için seçildi, ancak bu kişiler daha önce bir eğitim almamışlardı. Bu durum, kuruluş komutanı Ali Boutan tarafından değiştirildi ve birliklere iyi ekipman ile birlikte çeşitli sıkı eğitimler verildi. Sonraki süreçte Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler işbirliği noktasında arttıkça bu birim ABD'nin Rojava ve Ürdün'deki özel operasyon birlikleri ile birlikte daha ileri eğitime tabi tutuldu. Bazı üst düzey komutanları Fort Bragg'a ve Fort Campbell'e yoğun eğitim için gönderildi.

Anti Terör Birimleri, Zeytin Dalı Harekâtı'nda ve Barış Pınarı Harekâtı'da Suriye Demokratik Güçleri içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu ile çatışmalara girdi

ANTİ TERÖR YASASI NEDİR?

Terör örgütünün şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek ayrıca övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasıdır.

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