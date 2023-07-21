Deneyimli golcü Anthony Modeste ve menajeri, Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor ile görüşme yapmak için İstanbul'a geldi. Peki, Anthony Modeste Pendikspor'a mı transfer olacak? Anthony Modeste Pendikspor'a mı transfer oldu?

Anthony Modeste Pendikspor'a mı transfer olacak? Soruları, sosyal medya ve internet üzerinde yer almakta olan haberler nedeniyle birçok taraftar ve futbolsever tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü golcü Anthony Modeste, Pendikspor yolunda. Peki, Anthony Modeste Pendikspor'a mı transfer olacak? Anthony Modeste Pendikspor'a mı transfer oldu?

ANTHONY MODESTE PENDİKSPOR'A MI TRANSFER OLACAK?

ağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre deneyimli santrfor ile menajeri, İstanbul ekibi ile görüşmek Türkiye'ye geldi. Henüz konuya ilişkin bir açıklama gerçekleştirilmedi ve bu nedenle a Anthony Modeste'in Pendikspor'a transfer olması konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Anthony Modeste geçen yıl Borussia Dortmund ile 28 maça çıktı. 35 yaşındaki Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

MODESTE'NİN KARİYERİ

2018 yılında adı Galatasaray ile de anılan Modeste kariyerinde Nice, Blackburn, Bordeux, Hoffenheim, Saint-Ettienne formaları da giydi. Modeste kariyerinde çıktığı toplam 478 maçta 178 gol atarken, 38 asist yaptı.