Deneyimli golcü Anthony Modeste ve menajeri, Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor ile görüşme yapmak için İstanbul'a geldi. Bunun akabinde futbol severler Anthony Modeste ile ilgili detayları merak etti. Peki, Anthony Modeste kimdir, aslen nereli, mesleği ne, hangi mevkide oynuyor, forma numarası kaç, kaç golü var? Anthony Modeste'nin hayatı ve futbol kariyerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Futbol severler tarafından merak edilen isimler arasında Anthony Modeste geliyor. Peki, Anthony Modeste kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, boy-kilo kaç? Anthony Modeste'nin futbol kariyeri ve istatistikleri nedir? İşte detaylar...

ANTHONY MODESTE KİMDİR?

Anthony Modeste (d. 14 Nisan 1988, Cannes) Fransız futbolcudur. Bundesliga takımlarından 1. FC Köln forması giymektedir.

Kariyeri

Nice

Modeste futbola ES Frejus'ta başladı. 15 yaşında Nice'e geçen Modeste, 2007-08 öncesi teknik direktör Frédéric Antonetti tarafından A takıma yükseltildi ve ligin ilk hafta maçında Caen karşısında 56. dakikada Cyril Rool yerine oyuna alıp, kariyerindeki ilk şansı verdi. Ligin üçüncü haftasında AS Nancy karşısında ise sahaya ilk 11'de çıktı. 23 Ocak 2008'de FC Stade Rennes ile oynanan ve 1-1 biten maçta kariyerinin ilk golünü kaydeti. Bu gol Modeste'in o sezon attığı tek gol oldu. Bir sonraki sezon ise sezonu iki golle tamamladı. Fransa Lig Kupası'nda yarı final gördü.

2009-10 sezonunda ise Ligue 2 ekibi SCO Angers'e kiralandı. Burada 37 maçta beşi penaltıdan olmak üzere 20 gol atarak dikkat çekti. Ağustos ve Şubat aylarında haftanın futbolcusu seçildi.

Bordeaux

Angers'teki performansı ise büyük kulüplerin dikkatini çeken futbolcu 13 Ağustos 2010 tarihinde 3.5 milyon € karşılığında Bordeaux'ya transfer olduve ligin üçüncü haftasında sahalara çıktı. İlk sezonunda dördü penaltıdan 10 gol attı ve dört de asist yaptı. 21 Kasım 2010'da kariyerinin ilk hat-trick'ini AC Arles'e yaptı. 2011-12 sezonunda ise takımdaki yerini kaybetti ve yarım sezonda iki gol attıktan sonra devre arasında Premier Lig ekibi Blackburn Rovers'a kiralandı. Burada fazla forma şansı bulamayan futbolcu, gol de atamadı. Takımı ligi 19. bitirerek küme düştü.

2012-13 sezonunda ise Fransa Ligue 1 ekibi Bastia'ya kiralandı. Burada eski formuna kavuşan Modeste, sezonu üçü penaltıdan olmak üzere 15 gol ile kapattı. Lig Kupası'nda da iki maçta iki gol kaydetti.

Hoffenheim

9 Temmuz 2013'te Bundesliga ekibi TSG 1899 Hoffenheim ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Hoffenheim kariyerine Almanya Kupası birinci tur maçında SG Aumund-Vegesack'a iki gol atıp, bir asist yaparak başladı. Lige ise çok iyi bir başlangıç yaparak yedi haftada altı gole ulaştı. Ancak sezonun geri kalanında bu performansını devam ettiremedi. Yine de ilk sezonunda 29 maçta 12 gol ve dört asist yaptı. Bir sonraki sezon takıma Ádám Szalai'ın katılması ile Modeste'in aldığı süre azaldı. 26 maça çıkan futbolcu, sezonu yedi golle tamamladı.

1. FC Köln

26 Haziran 2015'te Modeste, bir başka Bundesliga ekibi 1. FC Köln'e katıldı. Köln ile ilk maçı olan Almanya Kupası birinci tur mücadelesinde SV Meppen'e hat-trick yaptı. İlk golünü 45. saniyede atan futbolcu Köln tarihinin kupadaki en hızlı golcüsü oldu. Köln ile 34 ligin maçının hepsine çıkan futbolcu üçü penaltıdan 15 gol kaydetti. 2016-17 sezonunda da etkili performansını devam ettirdi. Hamburg ve Hertha Berlin'e hat-trick yaptı.

Millî takım kariyeri

2008-10 yılları arasında Fransa ümit millî takımında forma giydi.