Beşiktaş'ta transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Beşiktaş son olarak Ante Rebic ile gündem oldu. Peki, Ante Rebic kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Ante Rebic Beşiktaş'a gelecek mi?

Ante Rebic kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Ante Rebic Beşiktaş'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Ante Rebic kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Ante Rebic Beşiktaş'a gelecek mi?

ANTE REBİC KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Ante Rebic (d. 21 Eylül 1993), Hırvat millî futbolcudur. Serie A ekiplerinden AC Milan'da forma giymektedir.

Futbol kariyerine RNK Split'te başladı ve 2013 yılında açıklanmayan bir ücret karşılığında Serie A kulübü Fiorentina'ya imza attı. Buradaki zamanının çoğunu RB Leipzig, Hellas Verona ve Eintracht Frankfurt'a kiralık olarak geçirdikten sonra Temmuz 2018'de kalıcı olarak Fiorentina'ya katıldı. Eylül 2019'da İtalyan futboluna geri dönerek AC Milan'a katıldı, başlangıçta iki yıllık kiralık olarak, bir yıl sonra da kalıcı olarak katıldı.

Rebic, Hırvatistan adına ilk uluslararası maçına 2013 yılında çıktı. Aynı yıl Hırvatistan'da Yılın Futbol Umudu seçildi. Hırvatistan'ı 2014 ve 2018'de FIFA Dünya Kupası'nda temsil etti ve bu turnuvalarda finale kadar yükseldi, ayrıca UEFA Euro 2020'de de yer aldı.

BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Ante Rebic transferi hakkında henüz açıklama yapılmadı.