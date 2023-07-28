Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ante Rebic hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ante Rebic'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ante Rebic kimdir? Ante Rebic kaç yaşında, nereli? Ante Rebic hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ante Rebic hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ante Rebic'in hayatını araştırıyor. Peki, Ante Rebic kimdir? Ante Rebic kaç yaşında, nereli? Ante Rebic hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ANTE REBİC KİMDİR?

Ante Rebic (d. 21 Eylül 1993), Hırvat millî futbolcudur. Serie A ekiplerinden AC Milan'da forma giymektedir. Futbol kariyerine RNK Split'te başladı ve 2013 yılında açıklanmayan bir ücret karşılığında Serie A kulübü Fiorentina'ya imza attı. Buradaki zamanının çoğunu RB Leipzig, Hellas Verona ve Eintracht Frankfurt'a kiralık olarak geçirdikten sonra Temmuz 2018'de kalıcı olarak Fiorentina'ya katıldı. Eylül 2019'da İtalyan futboluna geri dönerek AC Milan'a katıldı, başlangıçta iki yıllık kiralık olarak, bir yıl sonra da kalıcı olarak katıldı.

Rebic, Hırvatistan adına ilk uluslararası maçına 2013 yılında çıktı. Aynı yıl Hırvatistan'da Yılın Futbol Umudu seçildi. Hırvatistan'ı 2014 ve 2018'de FIFA Dünya Kupası'nda temsil etti ve bu turnuvalarda finale kadar yükseldi, ayrıca UEFA Euro 2020'de de yer aldı.