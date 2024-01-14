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Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir?

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Antalyaspor - Trabzonspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman?

14 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Denizli spor - Kocaeli spor spor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Antalyaspor - Trabzonspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir?

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

4 Ocak 2024 tarihinde Antalyaspor ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Maç, 14 Ocak Pazar günü saat 16:00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Futbolseverler, bu mücadeleyi Bein Sports 1 kanalından takip edebilirler.

KADRODA 9 EKSİK

Bordo-mavililerin deplasman kafilesinde; Orsic, Larsen, Umut, Göktan, sakatlıkları süren Denswil ve Abdülkadir Ömür ile Afrika Kupası'nda yer almak üzere ülkelerinin milli takımlarına katılan Trezeguet, Pepe ve Onuachu yer almadı.

Trabzonspor'un Antalyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Uğurcan, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Baniya, Fernandez, Benkovic, Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Bakic, Bakasetas, Enis Bardhi, Edin Vişça, Fountas, Enis Destan, Poyraz Efe Yıldırım.

Emir Ceran
Emir Ceran
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