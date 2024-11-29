Antalyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Antalyaspor- Sivasspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Antalyaspor- Sivasspor maçı öncesi Antalyaspor- Sivasspor maçı şifresiz mi? Antalyaspor- Sivasspor maçı hakemi kim? Antalyaspor- Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Antalyaspor- Sivasspor nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

29-11-2024 ANTALYASPOR VS SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Antalyaspor ile Sivasspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANTALYASPOR-SİVASSPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANTALYASPOR-SİVASSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Antalyaspor-Sivasspor Maçı, 29 Kasım Cuma günü oynanacak.

ANTALYASPOR-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor-Sivasspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.

ANTALYASPOR-SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor ve Sivasspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.