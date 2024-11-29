Antalyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Antalyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Antalyaspor-Sivasspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Antalyaspor-Sivasspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Antalyaspor-Sivasspor maçı ne zaman?
Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Antalyaspor- Sivasspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Antalyaspor- Sivasspor maçı öncesi Antalyaspor- Sivasspor maçı şifresiz mi? Antalyaspor- Sivasspor maçı hakemi kim? Antalyaspor- Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Antalyaspor- Sivasspor nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…
29-11-2024 ANTALYASPOR VS SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Antalyaspor ile Sivasspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.
ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
ANTALYASPOR-SİVASSPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
ANTALYASPOR-SİVASSPOR MAÇI HANGİ GÜN?
Antalyaspor-Sivasspor Maçı, 29 Kasım Cuma günü oynanacak.
ANTALYASPOR-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Antalyaspor-Sivasspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.
ANTALYASPOR-SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Antalyaspor ve Sivasspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.