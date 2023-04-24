Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor - Sivasspor maçı şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Antalyaspor - Sivasspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Antalyaspor - Sivasspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman?