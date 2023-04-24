Üye Girişi
Haberi Paylaş
Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor - Sivasspor maçı şifresiz mi?

Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor - Sivasspor maçı şifresiz mi?

Gündem Haberleri

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Antalyaspor - Sivasspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Antalyaspor - Sivasspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman?

Antalyaspor Sivasspor maçının VAR hakemi Atilla KaraoğlanAntalyaspor Sivasspor maçının VAR hakemi Atilla Karaoğlan
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacakSivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak
Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladıSivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Antalyaspor - Sivasspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Antalyaspor - Sivasspor maçı şifresiz mi? Antalyaspor - Sivasspor maçı hakemi kim? Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor - Sivasspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

Antalyaspor ile Sivasspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Antalyaspor-Sivasspor Maçı, 24 Nisan Pazartesi günü oynanacak.

Antalyaspor-Sivasspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.

Antalyaspor ve Sivasspor, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Antalyaspor Sivasspor Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title