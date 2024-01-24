Antalyaspor - Sivasspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Antalyaspor - Sivasspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

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ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Antalyaspor - Sivasspor maçı 1-1'lik eşitlik ile devam ediyor.

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI CANLI YAYIN

Antalyaspor - Sivasspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Antalyaspor - Sivasspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Sivasspor maçı saat 20.00'de başlayacak.

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor - Sivasspor maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Sivasspor maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor - Sivasspor maçı Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.