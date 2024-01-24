Antalyaspor - Sivasspor maç özeti! (VİDEO) Antalyaspor - Sivasspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
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Antalyaspor - Sivasspor maç özeti! Trendyol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Antalyaspor - Sivasspor maçını kaçıran futbolseverler Antalyaspor maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Antalyaspor - Sivasspor maç özeti! Antalyaspor - Sivasspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Antalyaspor - Sivasspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Antalyaspor - Sivasspor maç özeti haberimizde!
ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ
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ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI ÖZETİ İZLE
Antalyaspor - Sivasspor maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.
ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Antalyaspor - Sivasspor maçı 2-1'lik Antalyaspor üstünlüğü ile sona erdi.
ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMANDI?
Antalyaspor - Sivasspor maçı 24 Ocak 2024 günü oynandı.
ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Antalyaspor - Sivasspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.