Antalyaspor - Sivasspor maç özeti! (VİDEO) Antalyaspor - Sivasspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

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ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI ÖZETİ İZLE

Antalyaspor - Sivasspor maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Antalyaspor - Sivasspor maçı 2-1'lik Antalyaspor üstünlüğü ile sona erdi.

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMANDI?

Antalyaspor - Sivasspor maçı 24 Ocak 2024 günü oynandı.

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Antalyaspor - Sivasspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.