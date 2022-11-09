Antalyaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Pendikspor maçı hangi kanalda? ZTK maçı hangi kanal?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda serüven devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları sıkı sıkıya takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Antalyaspor - Pendikspor maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Aratılan sorular arasında Antalyaspor- Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Pendikspor maçı hangi kanalda?
Antalyaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Antalyaspor - Pendikspor maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Arama motorlarında Antalyaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu aratılıyor. Peki, Antalyaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Pendikspor maçı hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Antalyaspor - Pendikspor maçı 9 Kasım tarihinde saat 15:00'da oynanacak.
Antalyaspor - Pendikspor maçı A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.