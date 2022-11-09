Antalyaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Pendikspor maçı hangi kanalda? ZTK maçı hangi kanal?

Ziraat Türkiye Kupası'nda serüven devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları sıkı sıkıya takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Antalyaspor - Pendikspor maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Aratılan sorular arasında Antalyaspor- Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Pendikspor maçı hangi kanalda?