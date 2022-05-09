Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor - Konyaspor maçı şifresiz mi?
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Spor Toto Süper Lig'nde hedefine ulaşmak isteyen Antalyaspor - Konyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Antalyaspor - Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman?
Spor Toto Süper Lig'nde heyecanla beklenen müsabakada Antalyaspor - Konyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Antalyaspor - Konyaspor maçı şifresiz mi? Antalyaspor - Konyaspor maçı hakemi kim? Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor - Konyaspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Antalyaspor ile Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Antalyaspor-Konyaspor Maçı, 09 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.
Antalyaspor-Konyaspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.
Antalyaspor ve Konyaspor, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.