Spor Toto Süper Lig'nde heyecanla beklenen müsabakada Antalyaspor - Konyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Antalyaspor - Konyaspor maçı şifresiz mi? Antalyaspor - Konyaspor maçı hakemi kim? Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor - Konyaspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

09-05-2022 ANTALYASPOR VS KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Antalyaspor ile Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR-KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS 1 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANTALYASPOR-KONYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Antalyaspor-Konyaspor Maçı, 09 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

ANTALYASPOR-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor-Konyaspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.

ANTALYASPOR-KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor ve Konyaspor, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

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