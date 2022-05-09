Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor - Konyaspor maçı şifresiz mi?
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Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Antalyaspor - Konyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Antalyaspor - Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor
Süper Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Antalyaspor - Konyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Antalyaspor - Konyaspor maçı şifresiz mi? Antalyaspor - Konyaspor maçı hakemi kim? Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Antalyaspor - Konyaspor Süper Ligi maçı, 09.05.2021 Pazartesi bugün saat 20.00'de başlayacak.
Antalyaspor - Konyaspor Süper Ligi maçı beiNSport'tan yayınlanacak.
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