Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman? Antalyaspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalyaspor - Konyaspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman?

18 Ağustos Cuma günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Antalyaspor- Konyaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Antalyaspor- Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Antalyaspor- Konyaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Antalyaspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman?

ANTALYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

18 Ağustos Cuma günü oynanacak olan Antalyaspor- Konyaspor karşılaşması saat 21:00'da Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor- Konyaspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1 kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. Bein Sports 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.