Antalyaspor-Konyaspor arasında oynanacak olan karşılaşmasının detayları, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Merak edilen soruların başında ise Antalyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda? Ve Antalyaspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Soruları yer alıyor. Peki, Antalyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda? Antalyaspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Konyaspor maçı şifreli mi?

Antalyaspor- Konyaspor maçı hangi kanalda? Sorusu, karşılaşmanın yaklaşması ile birlikte sık sık merak edilmeye başlandı. Sporseverler tarafından ilgi gören maçlardan bir tanesi olan Antalyaspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Antalyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda? Antalyaspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Konyaspor maçı şifreli mi?

ANTALYASPOR-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Bein Sports 1 kanalı , Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANTALYASPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

8 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor-Konyaspor karşılaşması saat 17:00 başlayacak.