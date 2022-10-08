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Antalyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda? Antalyaspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Konyaspor maçı şifreli mi?

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Antalyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda? Antalyaspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Konyaspor maçı şifreli mi?

Antalyaspor-Konyaspor arasında oynanacak olan karşılaşmasının detayları, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Merak edilen soruların başında ise Antalyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda? Ve Antalyaspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Soruları yer alıyor. Peki, Antalyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda? Antalyaspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Konyaspor maçı şifreli mi?

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Antalyaspor- Konyaspor maçı hangi kanalda? Sorusu, karşılaşmanın yaklaşması ile birlikte sık sık merak edilmeye başlandı. Sporseverler tarafından ilgi gören maçlardan bir tanesi olan Antalyaspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Antalyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda? Antalyaspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Konyaspor maçı şifreli mi?

ANTALYASPOR-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Bein Sports 1 kanalı , Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANTALYASPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

8 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor-Konyaspor karşılaşması saat 17:00 başlayacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Antalyaspor Konyaspor Gündem Spor Haberler

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