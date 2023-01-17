Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maçın detayları ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor- Kayserispor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte, Antalyaspor- Kayserispor maçına dair tüm merak edilenler...

Ziraat Türkiye Kupasında Futbol heyecanı devam ediyor. Kupada son 16 turunda Antalyaspor ile Kayserispor tur için kozlarını paylaşacak. Maçla ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırlıyor.Peki, Antalyaspor -Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor - Kayserispor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Antalyaspor'da zorlu Kayserispor maçı öncesi Fredy, Ghacha, Haji Wright ve Doğukan Sinik sakatlıkları sebebiyle maçta olmayacaklar. Giresunspor maçında kırmızı kart gören Fernando Martins de cezası dolayısıyla takımdaki yerini alamayacak. Konuk takım Kayserispor 'da ise eksik ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

ANALYASPOR - KAYSERİSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Ziraat Türkiye kupası son 16 turu Antalyaspor- Kayserispor maçı 17 Ocak Salı 17.30 da Antalya Stadyumunda konuk edecek.

ANALYASPOR - KAYSERİSPOR ZTK MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Antalyaspor ile Kayserispor arasında saat 17.30 da oynanacak müsabaka A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.