Normal şartlar altında 19 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor - Kayserispor maçı ertelendi mi? Merak ediliyor. Deprem nedeniyle birçok lig maçının ertelenmesinin ardından Antalyaspor - Kayserispor maçı ertelendi mi? Sorusu gündeme geldi. Peki, Antalyaspor - Kayserispor maçı ertelendi mi? Antalyaspor - Kayserispor maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

Antalyaspor - Kayserispor maçı ertelendi mi? Birçok farklı karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle bugün oynanacak olan karşılaşmaların da ertelenip, ertelenmediği internet üzerinde futbolseverler tarafından araştırılmakta. Antalyaspor - Kayserispor arasında oynanacak olan karşılaşmanın güncel detayları merak konusu oluyor. Peki, Antalyaspor - Kayserispor maçı ertelendi mi? Antalyaspor - Kayserispor maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Normal şartlar altında bugün oynanması beklenen Antalyaspor - Kayserispor maçı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından diğer birçok maç gibi ileri bir tarihe ertelendi. Buna göre Antalyaspor - Kayserispor maçı, 19 Şubat Pazar günü oynanmayacak.