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Antalyaspor İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor İstanbulspor maçı şifreli mi şifresiz mi?

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Antalyaspor İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor İstanbulspor maçı şifreli mi şifresiz mi?

Antalyaspor ile İstanbulspor Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Antalya Arena'da kozlarını paylaşacak. Maça saatler kala birçok kişi arama motorlarında "Antalyaspor İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" konu başlığını araştırıyor. Peki, Antalyaspor İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor İstanbulspor maçı şifreli mi şifresiz mi?

Antalyaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?Antalyaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya Arena'da oynanacak karşılaşma için geri sayım başladı. Peki, Antalyaspor İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor İstanbulspor maçı şifreli mi şifresiz mi? İşte detaylar haberimizde...

Antalyapsor İstanbulspor maçı bugün (21 Ekim 2022 Cuma) saat 20:00'de başlayacak.

Antalya Arena'da oynanacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Öztürk'ün yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Ömer Tevfik Özkoç üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olarak açıklandı.

Antalyapsor İstanbulspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Luyindama, Ömer, Güray, Ufuk, Hakan, Fernando, Larsson, Gacha, Wright.

İstanbulspor: Jensen, Mehmet, Okan, Mehremic, Ali, Oğuzhan, Muammer, Rroca, Ethemi, Topalli, İbrahim.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

İstanbulspor Antalyaspor Gündem Spor Haberler

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