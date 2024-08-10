Antalyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor-Göztepe maçı şifresiz mi?
Antalyaspor-Göztepe maçı saat kaçta? Trendyol Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Antalyaspor-Göztepe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Antalyaspor-Göztepe maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Antalyaspor-Göztepe maçı ne zaman?
Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Antalyaspor-Göztepe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Antalyaspor-Göztepe maçı şifresiz mi? Antalyaspor-Göztepe maçı hakemi kim? Antalyaspor-Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Antalyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor-Göztepe maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
10-08-2024 ANTALYASPOR VS GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Antalyaspor ile Göztepe arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.
ANTALYASPOR-GÖZTEPE MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
ANTALYASPOR-GÖZTEPE MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
ANTALYASPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ GÜN?
Antalyaspor-Göztepe Maçı, 10 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.
ANTALYASPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?
Antalyaspor-Göztepe Maçı, saat 21:45 başlayacak.
ANTALYASPOR-GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Antalyaspor ve Göztepe, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.