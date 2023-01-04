Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın son dakikalarında Akdeniz ekibinin iptal edilen golü büyük tepki çekti. Maçın ardından futbolseverler arama motorlarında Antalyaspor golü ofsayt mı? Fenerbahçe- Antalyaspor maçında ne oldu? Antalyaspor golü neden iptal edildi? sorularını araştırdı. Maç hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın son dakikalarında Akdeniz ekibinin iptal edilen golü büyük tartışma yarattı. Antalyasporlu futbolcunun pozisyonun başında attığı pasın, VAR tarafından çizilen çizgiye göre ofsaytta olan futbolcuya değil arkasındaki takım arkadaşına gittiği belirtilerek ofsayt olmadığı savunuldu. Peki, Antalyaspor golü ofsayt mı? Fenerbahçe- Antalyaspor maçında ne oldu? Antalyaspor golü neden iptal edildi?

ANTALYASPOR GOLÜ OFSAYT MI?

90+8. dakikada Antalyaspor'da Fernando ceza sahası dışından topu ağlara gönderdi. Ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyon sonrası VAR tarafından çizilen ofsayt çizgisi ise tartışma yarattı. Pozisyonun başlangıcında Antalyasporlu futbolcunun pası, VAR tarafından çizilen çizgiye göre ofsaytta olan futbolcuya değil arkasındaki takım arkadaşına gitti. Bunun üzerine bir kısım futbolsever, pozisyonun ofsayt ile uzaktan yakından alakası olmadığını savundu.

Görsel: Beinsports

Bir kısım ise ofsayttaki futbolcunun Fenerbahçeli Osayi-Samuel'in topa gidişini engellediği için pozisyona dahil olduğu ve ofsayt kararının doğru olduğunu belirtti.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda dün gerçekleşen Fraport TAV Antalyaspor- Fenerbahçe mücadelesine ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunda dün Sivas ve Gaziantep, bugün Antalya, yarın karanlık bir gecenin yaşanacağı bir başka şehir. Biz Kadir Sağlam'ı daha önceden tanıyorduk. Hatırlatalım, bu sezon 5. haftada oynadığımız Kasımpaşa maçında Larsson'un yüzüne atılan tekmeye kırmızı kart çıkartmayan da auta giden pozisyonda penaltı uyduran da bu maçtan sonra 4 hafta ceza alan da işte bu geceki hakem Kadir Sağlam'ın ta kendisiydi."

"Acemi hakem istemiyoruz dedik." ifadesi kullanılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Bugünkü maçta 1-0 öndeyken Bünyamin ile atağa çıkarken faulle durdurulmasına rağmen Fenerbahçe'nin ilk golüne adeta asist yapan, penaltıyı arayan, ofsaydı uyduran da aynı hakem. VAR kayıtlarında ofsaytımsı bir konuşma var mı merak ediyoruz. Açıklanmasını talep ediyoruz, TFF'nin şeffaflık anlayışının bunu gerektirdiğine inanıyoruz. Ortada bir hak varsa helal etmediğimizin bilinmesini isteriz. Anadolu kulüplerini şampiyonluk yarışına meze eden düzene karşıyız. Adaleti sadece camiamız için değil, tüm Anadolu kulüpleri adına istiyoruz."