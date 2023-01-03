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Antalyaspor golü neden iptal edildi? Antalyaspor Fenerbahçe ofsayt var mı yok mu?

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Antalyaspor golü neden iptal edildi? Antalyaspor Fenerbahçe ofsayt var mı yok mu?

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Maç 1-0 mdeam ederken Antalyaspor gol buldu ancak gol geçerli sayılmadı. Antalyaspor golü neden iptal edildi? Antalyaspor Fenerbahçe ofsayt var mı yok mu?

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Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Mücadele Corendon Airlines Park'ta oynanıyor. Maçın tüm detayları merak edilirken Antalyaspor golü neden iptal edildi? Antalyaspor Fenerbahçe ofsayt var mı yok mu, araştırıldı.

ANTALYASPOR, FENERBAHÇE'Yİ AĞIRLIYOR

İLK 11'LER

Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Veysel, Cemali Sertel, Fernando, Ufuk, Fredy, Adriano, Güray, Wright

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Lincoln, King, Batshuayi

ANTALYASPOR GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

33' Antalyaspor, Fredy ile ağları havalandırdı ancak yan hakemin bayrak kaldırdı ve golü iptal etti. Gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Antalyaspor Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

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