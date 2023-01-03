Antalyaspor golü neden iptal edildi? Antalyaspor Fenerbahçe ofsayt var mı yok mu?
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Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Maç 1-0 mdeam ederken Antalyaspor gol buldu ancak gol geçerli sayılmadı. Antalyaspor golü neden iptal edildi? Antalyaspor Fenerbahçe ofsayt var mı yok mu?
Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Mücadele Corendon Airlines Park'ta oynanıyor. Maçın tüm detayları merak edilirken Antalyaspor golü neden iptal edildi? Antalyaspor Fenerbahçe ofsayt var mı yok mu, araştırıldı.
ANTALYASPOR, FENERBAHÇE'Yİ AĞIRLIYOR
İLK 11'LER
Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Veysel, Cemali Sertel, Fernando, Ufuk, Fredy, Adriano, Güray, Wright
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Lincoln, King, Batshuayi
ANTALYASPOR GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?
33' Antalyaspor, Fredy ile ağları havalandırdı ancak yan hakemin bayrak kaldırdı ve golü iptal etti. Gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023