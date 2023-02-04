Antalyaspor - Gaziantep FK maçı kaç kaç, golleri kim attı? 4 Şubat Antalyaspor - Gaziantep FK maçının gollerini kim attı, maç kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Gaziantep FK maçı kaç kaç, maç bitti mi? 4 Şubat Antalyaspor - Gaziantep FK maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...