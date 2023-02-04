Antalyaspor - Gaziantep FK maçı kaç kaç, golleri kim attı? 4 Şubat Antalyaspor - Gaziantep FK maçının gollerini kim attı, maç kaç kaç bitti?
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Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Gaziantep FK maçı kaç kaç, maç bitti mi? 4 Şubat Antalyaspor - Gaziantep FK maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...
2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Ligin 23. haftasında Antalyaspor - Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Peki, Antalyaspor - Gaziantep FK maçı kaç kaç, maç bitti mi?
Fraport-TAV Antalyaspor - Gaziantep FK maçı 4 Şubat 2023 Cumartesi günü saat 19:00 'da başladı.
Fraport-TAV Antalyaspor - Gaziantep FK maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç 1-0 Antalyaspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Maçta 1-0 Antalyaspor önde. Maçta atılan goller şöyle:
Antalyaspor'un golleri:
- 23. dakika : Samuel Diaz
Maç, Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.