Antalyaspor - Gaziantep FK maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 4 Şubat Fraport-TAV Antalyaspor - Gaziantep FK maçının gollerini izle!
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Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Maçın bitmesine dakikalar kala maç özeti izlemek isteyenler, Antalyaspor - Gaziantep FK maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Antalyaspor - Gaziantep FK maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Antalyaspor - Gaziantep FK maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...
Antalyaspor - Gaziantep FK maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Antalyaspor - Gaziantep FK maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?
Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK maçı 4 Şubat 2023 Cumartesi günü yani bu akşam saat 19:00'da başladı.
Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç 1-0 devam ediyor. Henüz maç bitmedi. Maç 1-0 bitti.
Maçta 1-0 Antalyaspor önde. Maç 1-0 sona erdi. Maçta atılan goller şöyle:
Antalyaspor'un golleri:
- 29. dakika : Fredy
MAÇ SONUCU : ANTALYASPOR 1 - 0 GAZİANTEP FK
Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır. Maç bitiminin ardından maç özetini izleyebilirsiniz.