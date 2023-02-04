Antalyaspor - Gaziantep FK maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 4 Şubat Fraport-TAV Antalyaspor - Gaziantep FK maçının gollerini izle!

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Maçın bitmesine dakikalar kala maç özeti izlemek isteyenler, Antalyaspor - Gaziantep FK maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Antalyaspor - Gaziantep FK maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Antalyaspor - Gaziantep FK maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...

Antalyaspor - Gaziantep FK maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Antalyaspor - Gaziantep FK maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK maçı 4 Şubat 2023 Cumartesi günü yani bu akşam saat 19:00'da başladı.

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK HANGİ KANALDA?

Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 1-0 devam ediyor. Henüz maç bitmedi. Maç 1-0 bitti.

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta 1-0 Antalyaspor önde. Maç 1-0 sona erdi. Maçta atılan goller şöyle:

Antalyaspor'un golleri:

29. dakika : Fredy

MAÇ SONUCU : ANTALYASPOR 1 - 0 GAZİANTEP FK



ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇININ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır. Maç bitiminin ardından maç özetini izleyebilirsiniz.