GALATASARAY İLK 11! Antalyaspor- Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray'da kimler oynuyor?

Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki büyük futbol karşılaşması için geri sayım başladı. Spor dünyasının yakından takip ettiği bu mücadele öncesinde, taraftarlar merakla iki takımın sahaya hangi kadrolarla çıkacağını öğrenmek istiyor. Karşılaşma Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'de başlayacak. Her iki takımın da sahaya çıkması beklenen 11'leri futbolseverler tarafından dikkatle inceleniyor. Peki, Antalyaspor- Galatasaray 11'ler! Antalyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, nerede? Detaylar haberimizde...

ANTALYASPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

GALATASARAY 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Yunus Akgün, Dries Mertens, Mauro Icardi.