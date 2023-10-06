Trendyol Süper Lig maçında Antalyaspor - Galatasaray maçında karşı karşıya gelecek. Antalyaspor - Galatasaray hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Antalyaspor - Galatasaray maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor - Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi?

Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor - Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi?

Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Antalyaspor - Galatasaray maçı şifresiz mi ve Antalyaspor - Galatasaray maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor - Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

07-10-2023 ANTALYASPOR VS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Antalyaspor-Galatasaray Maçı, 07 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor-Galatasaray Maçı, saat 19:00 başlayacak.

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.