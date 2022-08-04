Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda? Antalyaspor Galatasaray maçı şifresiz mi? Antalyaspor Galatasaray maçı hakemi kim?

Bu hafta heyecanla beklenen müsabakada Antalyaspor Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Antalyaspor Galatasaray maçı şifresiz mi? Antalyaspor Galatasaray maçı hakemi kim? Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

FRAPORT TAV ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Galatasaray, Süper Lig maçı, 07-08-2022 Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Galatasaray Süper Lig maçı BeinSport kanalından yayınlanacak.

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

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