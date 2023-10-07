Antalyaspor - Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Antalyaspor - Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!
Gündem Haberleri
Trendyol Süper Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Antalyaspor - Galatasaray maçı oynanıyor. Antalyaspor - Galatasaray maçı kaç kaç merak ediliyor. Antalyaspor - Galatasaray canlı maç anlatımı ve Antalyaspor - Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı kaç kaç? Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...
Antalyaspor - Galatasaray maçı kaç kaç? Trendyol Süper Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Antalyaspor - Galatasaray maçı oynanıyor. Antalyaspor - Galatasaray maçı kaç kaç merak ediliyor. Antalyaspor - Galatasaray canlı maç anlatımı ve Antalyaspor - Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı kaç kaç? Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...
Antalyaspor - Galatasaray maçı 0-0'lık eşitlik ile devam ediyor.
Antalyaspor - Galatasaray maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Antalyaspor - Galatasaray maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
Antalyaspor - Galatasaray maçı saat 19.00'da başlayacak.
Antalyaspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.
Antalyaspor - Galatasaray maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Antalyaspor - Galatasaray maçı Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.