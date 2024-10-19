Futbol severler karşılaşmanın özeti ve önemli anlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Özellikle gollerin nasıl geldiği, kartlar, oyuncu değişiklikleri ve maçın kritik anları büyük ilgi uyandırdı. İki takım arasındaki bu mücadele, Süper Lig'deki sıralama açısından da önemli bir yere sahip. Peki, Antalyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Galatasaray maç özeti!

ANTALYASPOR- GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Antalyaspor ve Galatasaray arasında oynanan maçın sonucu ve özeti merak ediliyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yendi.

ANTALYASPOR- GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Onvo Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz (Dk. 30 Erdoğal Yeşilyurt), Veysel Sarı, Kelven, Güray Vural, Petrusenko, Erdal Rakip, Townsend, Larsson, Van de Streek, Samudio

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 23 Berkan Kutlu), Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus Akgün, Icardi

14. dakikada Güray Vural'ın ceza alanı dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Muslera, topu kornere çeldi.

25. dakikada Sallai'nin ceza sahasından şutunda kaleci Piric, topu kornere gönderdi.

38. dakikada Mertens'in ceza alanı sol çaprazdan şutunda kaleci Piric, topu uzaklaştırmak istedi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mertens'in şutunda kaleci Piric, bir kez daha gole izin vermedi.

45+3. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında Van de Streek'in ceza sahasında kafayla yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında da sahneye çıkan Icardi, bu kez de 52. dakikada ağları havalandırdı. Durum 2-0 oldu.

80. dakikada Osimhen'in attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

89. dakikada Osimhen'in ceza alanı dışından şutunda kaleci Piric topu kornere gönderdi.

90. dakikada Ziyech'in sol kanattan ortasında Osimhen'in kafa şutunda topu kaleci Piric kontrol etti.

90+2. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı.