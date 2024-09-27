Antalyaspor Fenerbahçe ik 11 açıklandı mı? Antalyaspor Fenerbahçe muhtemel 11'leri nedir, Antalya maçında kim oynayacak?

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Alex de Souza gözetiminde yapılan çalışmalarda oyunculara taktiksel uyarılarda bulunuldu. Antalyaspor Fenerbahçe muhtemel 11'leri nedir, Antalya maçında kim oynayacak?

ANTALYASPOR FENERBAHÇEMAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Maç Pazar günü 19.00'da başlayacak.

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.