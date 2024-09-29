Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele, 19.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın olurken, VAR odasında ise Alper Çetin görev yapacak. Bu heyecan dolu maç, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. İşte, Antalyaspor- Fenerbahçe maçının ilk 11'leri!

İLK 11'LER

Antalyaspor : Piric, Silva, Erdal, Güray, Djenepo, Petrusenko, Kaluzinski, Townsend, Mert, Samudio, Veysel.

Fenerbahçe : Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Amrabat, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

ANTALYASPOR- FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Antalyaspor- Fenerbahçe karşılaşması 19.00'da başlayacak.

BEIN SPORTS CANLI YAYIN

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