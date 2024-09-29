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Antalyaspor- Fenerbahçe maçının ilk 11'leri!

Antalyaspor- Fenerbahçe maçının ilk 11'leri!
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Antalyaspor ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan maçın ilk 11'leri duyuruldu. Maç, iki takımın da ligdeki konumunu belirleyecek önemli bir karşılaşma olacak. Taraftarlar, takımlarının sahaya çıkacak kadrolarını merakla bekliyordu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele, 19.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın olurken, VAR odasında ise Alper Çetin görev yapacak. Bu heyecan dolu maç, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. İşte, Antalyaspor- Fenerbahçe maçının ilk 11'leri!

İLK 11'LER

Antalyaspor : Piric, Silva, Erdal, Güray, Djenepo, Petrusenko, Kaluzinski, Townsend, Mert, Samudio, Veysel.

Fenerbahçe : Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Amrabat, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

Antalyaspor- Fenerbahçe maçının ilk 11'leri!

ANTALYASPOR- FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Antalyaspor- Fenerbahçe karşılaşması 19.00'da başlayacak.

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Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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