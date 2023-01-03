Spor Toto Süper liginin takımlarından Antalyaspor ve Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Antalyaspor-Fenerbahçe maçının nerede gerçekleşeceği araştırılıyor. Peki, Antalyaspor Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Antalyaspor ve Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Antalyaspor–Fenerbahçe maçının nerede gerçekleşeceği merak konusu oldu. Sporseverler Antalyaspor–Fenerbahçe maçının hangi statta oynanacağı araştırıyor. Peki, Antalyaspor Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Detaylar haberimizde...

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor–Fenerbahçe maçı 3 Ocak Pazartesi günü 20.00'da gerçekleşecek.

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor ve Fenerbahçe maçı Antalya Stadyumu'nda gerçekleşecek.

ANTALYASPOR VE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ve Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper liginin maçı Bein Sports, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.