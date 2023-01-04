Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı şifresiz mi?
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Spor Toto Süper Lig Maçı hedefine ulaşmak isteyen Antalyaspor - Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Antalyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Spor Toto Süper Lig Maçı heyecanla beklenen müsabakada Antalyaspor - Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Antalyaspor - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Antalyaspor-Fenerbahçe Maçı, 03 Ocak Salı günü oynanacak.
Antalyaspor-Fenerbahçe Maçı, saat 20:00 başlayacak.
Antalyaspor ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023