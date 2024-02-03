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Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir?

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Antalyaspor - Fenerbahçe maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?u ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz.

3 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Antalyaspor - Fenerbahçe CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir?

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 03 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Bu önemli karşılaşma, Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanalları üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Bein Sports 1'i Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden, beIN Sports Tod TV'yi ise Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir şekilde izleyebilirsiniz.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE KADROSU

Antalyaspor: Helton, Saric, Veysel, Bahadır, Güray, Safuri, Kaluzinski, Larsson, Erdoğan, Bytyqi, Buksa.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Ferdi, Krunic, İsmail, Szymanski, Tadic, Cengiz Ünder, Dzeko.

Emir Ceran
Emir Ceran
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