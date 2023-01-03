Spor Toto Süper liginin takımlarından Antalyaspor ve Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Antalyaspor-Fenerbahçe maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Antalyaspor–Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor–Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar…

Fenerbahçe maçı saat kaçta? Antalyaspor ve Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Antalyaspor–Fenerbahçe maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Sporseverler Antalyaspor–Fenerbahçe maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Peki, Antalyaspor–Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor–Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor–Fenerbahçe maçı 3 Ocak Pazartesi günü 20.00'da gerçekleşecek.

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor ve Fenerbahçe maçı Antalya Stadyumu'nda gerçekleşecek.

ANTALYASPOR VE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ve Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper liginin maçı Bein Sports, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.