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Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Antalyaspor - Fenerbahçe maçını kim yönetecek?

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Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Antalyaspor - Fenerbahçe maçını kim yönetecek?

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Heyecanla beklenen maçın hakemi ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Antalyaspor - Fenerbahçe maçını kim yönetecek? İşte detaylar...

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Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Antalya Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Merak edilenler arasında ise Antalyaspor- Fenerbahçe maçının hakemi yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'in önemli maçları arasında yer alan Antalyaspor ve Fenerbahçe maçının hakemi merak konusu oldu. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Antalyaspor - Fenerbahçe maçını kim yönetecek? Detaylar haberimizde...

Antalyaspor–Fenerbahçe maçı 3 Ocak Pazartesi günü 20.00'da gerçekleşecek.

Antalyaspor ve Fenerbahçe maçı Antalya Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Antalyaspor ve Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper liginin maçı Bein Sports, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Cemali, Fernando, Fredy, Ufuk, Güray, Luiz Adriano, Haji Wright

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, Rossi, Batshuayi, King

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Antalyaspor Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

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