Antalyaspor-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı izleme linki!

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Haftanın önemli maçları arasında yer alan Antalyaspor-Fenerbahçe maçının nereden izleneceği merak konusu oldu. Sporseverler tarafından Antalyaspor-Fenerbahçe canlı izle! aratması yapılıyor. Peki, Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? İşte, Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı izleme linki!

Antalyaspor- Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Antalya Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Antalyaspor– Fenerbahçe maçının nereden izleneceğini merak konusu oldu. Antalyaspor- Fenerbahçe maçı canlı izle! sporseverler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı izleme linki! Detaylar haberimizde...

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor–Fenerbahçe maçı 3 Ocak Pazartesi günü 20.00'da gerçekleşecek.

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor ve Fenerbahçe maçı Antalya Stadyumu'nda gerçekleşecek.

İŞTE İLK 11'LER

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Cemali, Fernando, Fredy, Ufuk, Güray, Luiz Adriano, Haji Wright

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, Rossi, Batshuayi, King

ANTALYASPOR VE FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE!

Antalyaspor ve Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper liginin maçı Bein Sports, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

CANLI ANLATIM

Dakika 2: Sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Bright Osayi-Samuel, Fernando'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

Dakika 1: Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşması başladı. İki takıma da başarılar dileriz.