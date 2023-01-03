Antalyaspor- Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Antalyaspor - Fenerbahçe maçı özeti izle! Antalyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Haftanın önemli maçları arasında yer alan Antalyaspor-Fenerbahçe maçının sonucu merak konusu oldu. Sporseverler tarafından Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? aratması yapılıyor. İşte, Antalyaspor-Fenerbahçe maç sonucu!

Antalyaspor- Fenerbahçe maç sonucu! Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Antalyaspor– Fenerbahçe maçının özeti merak konusu oldu. Antalyaspor- Fenerbahçe maç sonucu ne? sporseverler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte, Fenerbahçe maç sonucu! Detaylar haberimizde...

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor ve Fenerbahçe maçı Antalya Stadyumu'nda gerçekleşecek.

İŞTE İLK 11'LER

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Cemali, Fernando, Fredy, Ufuk, Güray, Luiz Adriano, Haji Wright

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, Rossi, Batshuayi, King

ANTALYASPOR VE FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE!

Antalyaspor ve Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper liginin maçı Bein Sports, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu kanallarından yayınlanacaktır.

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler geriye düştüğü mücadelede Michy Batshuayi'nin golleriyle galibiyete uzanırken, maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

HAJI WRIGHT PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın ilk yarısında beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, 14. dakikada Haji Wright'ın attığı golle geriye düştü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadelenin ilk yarısını Antalyaspor 1-0 önde kapattı.

BATSHUAYI DUBLE YAPTI

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, 55. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle skora dengeyi getirdi. 62. dakikada yeniden sahneye çıkan Belçikalı golcü, penaltıdan fileleri havalandırarak sarı-lacivertlileri öne geçirdi. Kalan dakikalarda skoru artırmak için baskısını sürdüren Fenerbahçe girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve maç 2-1 sona erdi.