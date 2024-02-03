ANTALYASPOR – FENERBAHÇE CANLI: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor Fenerbahçe canlı yayın linki!

3 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Antalyaspor - Fenerbahçe CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, BAŞAKŞEHİR – FENERBAHÇE CANLI: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor Fenerbahçe canlı yayın linki!

ANTALYASPOR – FENERBAHÇE CANLI İZLE

Antalyaspor – Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanalları üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Bein Sports 1'i Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden, beIN Sports Tod TV'yi ise Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir şekilde izleyebilirsiniz. Buna göre Antalyaspor – Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanalları üzerinden canlı izlenebilmektedir.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 03 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak. Müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. AVAR'da da Kadir Sağlam ve Samet Çiçek görev yapacak. - İSTANBUL

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE KADROSU

Antalyaspor: Helton, Saric, Veysel, Bahadır, Güray, Safuri, Kaluzinski, Larsson, Erdoğan, Bytyqi, Buksa.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Ferdi, Krunic, İsmail, Szymanski, Tadic, Cengiz Ünder, Dzeko.