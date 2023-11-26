Antalyaspor - Ç. Rizespor maçı ne zaman? Antalyaspor - Ç. Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalyaspor - Ç. Rizespor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Ç. Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Ç. Rizespor maçı ne zaman?

26 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Antalyaspor - Ç. Rizespor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Antalyaspor - Ç. Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Antalyaspor - Ç. Rizespor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Antalyaspor- Ç. Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor- Ç. Rizespor maçı ne zaman?

ANTALYASPOR - Ç. RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor ile Ç.Rizespor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 26 Kasım Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Bu müsabaka, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

ANTALYASPOR - Ç. RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bein Sports 2'yi Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca, beIN Sports Tod TV'yi Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz.