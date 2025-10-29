Antalyaspor Bursaspor tek maç mı, Bursaspor elendi mi, tur atladı mı ZTK?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı sürerken, Antalyaspor ile Bursaspor arasındaki karşılaşma sporseverlerin gündeminde. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler, maçın yayın bilgilerini, saatini ve şifresiz yayın olup olmadığını merak ediyor.

ANTALYASPOR - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı Antalyaspor ile Bursaspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Futbolseverler, bu mücadeleyi A Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

ANTALYASPOR - BURSASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor kanalı; Digiturk 88, D-Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74 ve Vodafone TV 71 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak yayın yapılacak.

ANTALYASPOR - BURSASPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Antalyaspor ile Bursaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Eleme Turu karşılaşması, 29 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

ANTALYASPOR - BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

ANTALYASPOR - BURSASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak olan Antalyaspor-Bursaspor karşılaşması, Antalya'daki Corendon Airlines Park Stadyumu'nda yapılacak.

ANTALYASPOR BURSASPOR TEK MAÇ MI, BURSASPOR ELENDİ Mİ, TUR ATLADI MI ?

Antalyaspor Bursaspor tek maç olarak oynanacak.

Turu geçen taraf maç sonunda netleşecek.