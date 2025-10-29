Antalyaspor Bursaspor hangi kanalda? Antalyaspor Bursaspor ZTK maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Haberler

Güncelleme:
Antalyaspor Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Antalyaspor Bursaspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Antalyaspor Bursaspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Antalyaspor Bursaspor maçı yayın bilgisi!

ANTALYASPOR BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Bursaspor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Antalyaspor Bursaspor maçını güncel frekans bilgileri ile A Spor'dan seyredebilirsiniz. Ayrıca A Spor resmi internet sitesi üzerinden de canlı Antalyaspor Bursaspor maçını izleyebilirsiniz.

ANTALYASPOR BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Bursaspor maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Maç A Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

