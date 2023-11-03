Trendyol Süper Lig maçında Antalyaspor-Beşiktaş maçında karşı karşıya gelecek. Antalyaspor-Beşiktaş hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Antalyaspor-Beşiktaş maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Beşiktaş hangi kanalda, şifresiz mi?

Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Beşiktaş hangi kanalda, şifresiz mi?

Antalyaspor- Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Antalyaspor- Beşiktaş maçı şifresiz mi ve Antalyaspor- Beşiktaş maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Antalyaspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Beşiktaşhangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

05-11-2023 ANTALYASPOR VS BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?

Antalyaspor-Beşiktaş Maçı, 05 Kasım Pazar günü oynanacak.

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor-Beşiktaş Maçı, saat 19:00 başlayacak.

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.