Spor Toto Süper ligin iddialı takımlarından Antalyaspor ve Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Antalyaspor ile Beşiktaş maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor-Beşiktaş maçı saat kaçta? İşte detaylar…

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Antalyaspor ile Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Antalyaspor ile Beşiktaş maçına saatler kala heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler tarafındanAntalyaspor Beşiktaş maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın saat kaçta, nerede yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor-Beşiktaş maçı saat kaçta? Detaylar haberimizde...

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor ve Beşiktaş maçı, 6 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacaktır.

ANTALYASPOR VE BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçı, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ve Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacaktır.