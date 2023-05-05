Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu maçı izlemek isteyen taraftarlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Antalyaspor - Beşiktaş CANLI izleme linki var mı? Sorularını merak ediyor. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

5 Mayıs Cuma günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Antalyaspor- Beşiktaş maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Antalyaspor- Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Antalyaspor- Beşiktaş CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

5 Mayıs Cuma günü oynanacak olan Antalyaspor- Beşiktaş karşılaşması saat 19:00'da Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1 kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor- Beşiktaş karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise Bein Sports 1 resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. Bein Sports 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.