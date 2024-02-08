Antalyaspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Antalyaspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Antalyaspor - Beşiktaşmaçı 2-1'lik Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN

Antalyaspor - Beşiktaş maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat 20.45'te başlayacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.