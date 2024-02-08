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Antalyaspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Antalyaspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın önemli mücadelelerinden Antalyaspor - Beşiktaş maçı oynanıyor. Antalyaspor - Beşiktaş maçı kaç kaç merak ediliyor. Antalyaspor - Beşiktaş canlı maç anlatımı ve Antalyaspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...

Antalyaspor - Beşiktaş maçı kaç kaç? Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın önemli mücadelelerinden Antalyaspor - Beşiktaşmaçı oynanıyor. Antalyaspor - Beşiktaşmaçı kaç kaç merak ediliyor. Antalyaspor - Beşiktaşcanlı maç anlatımı ve Antalyaspor - Beşiktaşmaçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde!

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Antalyaspor - Beşiktaşmaçı 2-1'lik Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi.

Antalyaspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Antalyaspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN

Antalyaspor - Beşiktaş maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat 20.45'te başlayacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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