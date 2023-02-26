Süper Lig'in 14. haftasının erteleme mü sabalarından biri olan Beşiktaş ile Antalyaspor'un kozlarını paylaştığı karşılaşma futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş'ın golü neden iptal edildi? Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal sakatlandı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasının erteleme maçında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi .Futbolseverler bu kritik müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, Beşiktaş -Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaşın golü neden iptal edildi? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper ligin 14. hafta erteleme müsabıklarından olan Beşiktaş - Antalyaspor müsabakası bugün 19.00 da Vodafone Parkta oynandı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Beşiktaş ile Antalyaspor sahadan 1 er puan ile ayrıldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 40, Antalyaspor ise 25 yaptı.

BEŞİKTAŞIN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Beşiktaş, Antalyaspor karşısında 80. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un golüyle öne geçti. Ancak hakem, elle müdahele gerekçesiyle golü iptal etti.

BEŞİKTAŞIN YILDIZ FUTBOLCUSU GHEZZAL SAKATLANDI MI?

Siyah-beyazlı ekibin Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, 11 maç aranın ardından ilk 11'de görev alacaktı ancak son anda yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Son olarak ligin 10'uncu haftasında iç sahada Trabzonspor maçında ilk 11'de oynayan ve ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Ghezzal, 10 maç formasından uzak kalmıştı. Cezayirli kanat, son olarak deplasmanda oynanan Sivasspor maçının uzatma anlarında oyuna dahil olmuştu. Antalyaspor maçı öncesinde 11'de olacağı açıklanan ve ısınma hareketleri için sahaya gelen Cezayirli kanat oyuncusu, takımla birlikte soyunma odasına gitti. Maçın başlamasına kısa bir süre kala Dele Alli, ısınma hareketleri için yeşil zemine geri geldi. Adale sakatlığı geçiren yıldız futbolcunun tedavisine hemen başladı. Rachid Ghezzal ın sahlardan iki hafta daha uzak kalması bekleniliyor.

TARAFTLARDAN YÖNETİME SERT TEPKİ!

Siyah-beyazlı taraftarlar, Antalyaspor maçının son anlarında Beşiktaş yönetimini istifaya davet etti. Tribünler, "Başkan olsana, başkan olsana Trabzon'a başkan olsana" ve "Yönetim istifa" şeklinde tempo tuttu.

BEŞİKTAŞ -ANTALYASPOR MAÇININ ÖZETİ!

29 uncu dakika Antalyaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Fernando ortasını yaptı. Arka direkte Veysel Sarının kafa vuruşunda kaleci Mert topu son anda kornere tokatladı.

45+6ncı dakikada sol kanattan kazanılan kornerde Redmon ortasını yaptı. Altıpasın içinde Mulekanın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 lık eşitlikle sona erdi.

81 inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Redmond ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Tayyip Talha'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. Ancak ağlara giden top Tayyip Talha Sanuçun eline çarptığı gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

90+4 üncü dakika Beşiktaş penaltı kazandı. Semih Kılıçsoyun pasıyla savunma arkasına sarkan Cenk Tosun, kaleci Ataberkin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

90+6ncı dakikada Cenk Tosunun penaltı atışında kaleci Ataberk gole izin vermedi. Karşılaşmada gol olmadı ve mücadele 0-0 lık eşitlikle sona erdi.