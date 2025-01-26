Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Antalyaspor Beşiktaşmaçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Antalyaspor Beşiktaş Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Antalyaspor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? İşte Antalyaspor Beşiktaş maçı yayın bilgisi haberimizde!

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Beşiktaş maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Antalyaspor Beşiktaş maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Antalyaspor Beşiktaş maçını şifresiz izleyebilecekler.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 16.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Antalyaspor11':



Beşiktaş 11':



Antalyaspor Beşiktaş MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.