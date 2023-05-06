Antalyaspor Beşiktaş maç özeti! (VİDEO) Antalyaspor Beşiktaş maçı özeti izle! Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
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Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Antalyaspor Beşiktaş maçını kaçıran futbolseverler Beşiktaş maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Antalyaspor Beşiktaş maç özeti! Antalyaspor Beşiktaş maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? İşte, Antalyaspor Beşiktaş maç özeti!
Antalyaspor Beşiktaş maç özeti! Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Antalyaspor Beşiktaş maçını kaçıran futbolseverler Beşiktaş maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Antalyaspor Beşiktaş maç özeti! Antalyaspor Beşiktaş maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? İşte, Antalyaspor Beşiktaş maç özeti haberimizde...
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Antalyaspor Beşiktaş maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.
Antalyaspor Beşiktaş maçı 1-3'lik Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor.
Antalyaspor Beşiktaş maçı 6 Mayıs 2023 (Cumartesi) günü oynandı.
Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı olarak Bein Sport'ta yayınlandı.