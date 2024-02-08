Antalyaspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Antalyaspor Beşiktaş maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE

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ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI ÖZETİ

Antalyaspor - Beşiktaş maç özetini maçın ardından A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 2-1'lik Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMANDI?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 8 Şubat 2024 günü oynandı.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı canlı olarak A Spor'da yayınlandı.