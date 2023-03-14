Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin, görevinden istifa etme kararı aldı. Resmi sonucun çıkacağı toplantıya girmeden önce açıklamalarda bulunan Çetin'in istifa sebebi ise merak edildi. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin istifa mı etti, neden? Antalyaspor yeni başkanı kim olacak?

Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin aldığı sürpriz kararla herkesi şaşırttı. Kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirecek olan Çetin'in bu görüşmede görevi bıraktığını açıkladı. Futbolseverler ise ayrılığın nedenini merak etti. Arama motorlarında Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin istifa mı etti, neden? Antalyaspor yeni başkanı kim olacak? sorularını araştırdı.

ANTALYASPOR BAŞKANI AZİZ ÇETİN İSTİFA MI ETTİ?

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin, görevinden istifa etme kararı aldı. Resmi sonucun çıkacağı toplantıya girmeden önce açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Antalyaspor'un başkanı Aziz Çetin, yönetim kurulu toplantısına girmeden önce yaptığı açıklamada, "Bu bir bayrak yarışı. Değişim zamanının geldiğini düşünüyorum. Hem Antalyaspor A.Ş hem de Antalyaspor Derneği başkanıydım. Ancak gördüm ki bazı projelerin yapılabilmesi için derneğe daha fazla zaman ayırmam gerekiyor. O yüzden kulüp başkanlığından istifa edeceğim. Dernekteki görevimi bu şartlarda daha iyi yerine getireceğim. Kulüp başkanlığına gelecek olan kişi de zaten yabancı değil, aramızdan bir arkadaşımız olacak" ifadelerini kullandı.